Mercato - PSG : Aurélien Tchouaméni a choisi sa prochaine destination !

Publié le 28 mai 2022 à 8h15 par Amadou Diawara mis à jour le 28 mai 2022 à 8h18

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni serait suivi de près par le PSG, le Real Madrid et Liverpool. Alors qu'il penchait initialement vers un départ en Premier League, l'international français souhaiterait désormais rejoindre la Maison-Blanche de Carlo Ancelotti.

Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco cette saison, Aurélien Tchouaméni aurait tapé dans l'oeil du PSG. Toutefois, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. En effet, Aurélien Tchouaméni séduirait également le Real Madrid et Liverpool. Conscient de la situation, l'international français aurait déjà tranché entre le PSG, la Maison-Blanche et les Reds .

Aurélien Tchouaméni veut le Real Madrid

Selon les informations de L'Equipe , divulguées ce vendredi soir, Aurélien Tchouaméni aurait fait du Real Madrid sa grande priorité. Alors qu'il semblait être attiré par Liverpool dans un premier temps, le milieu de terrain de 22 ans serait désormais plus emballé par l'optique de signer à la Maison-Blanche . Comme l'a indiqué le média français, Florentino Pérez aurait réussi à convaincre Aurélien Tchouaméni en améliorant ses premières propositions, tandis que les Reds de Jürgen Klopp ne seraient pas allés aussi loin que le président du Real Madrid dans les négociations.