Mercato - PSG : Cette révélation sur le dossier Nicolas Pépé !

Publié le 28 mai 2022 à 7h45 par Axel Cornic

Actuellement à Arsenal, Nicolas Pépé est annoncé comme l’une des grandes cibles de Luis Campos, qui deviendra bientôt le nouveau patron du sportif au PSG. Toutefois, ce dossier ne daterait pas forcément d'aujourd'hui.

Le visage du Paris Saint-Germain va changer la saison prochaine. Si la présence de Kylian Mbappé est actée pour la saison prochaine, nombreux devraient partir comme Angel Di Maria, dont le contrat se termine le 30 juin prochain. Bien qu’il joue un rôle de second couteau derrière le trio formé par Mbappé, Lionel Messi et Neymar, l’Argentin devra être remplacé et plusieurs pistes ont été évoquées récemment. L’une d’entre elles mènerait notamment à Nicolas Pépé, même si l’agence qui s’occupe de gérer sa carrière a récemment démenti tout contact direct avec le PSG.

Pour info, Leonardo était déjà sur Nicolas Pepe en cas d'échec du dossier Dembele... #PSG #Mercato — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 27, 2022

Pépé, le plan B de Leonardo en cas d’échec sur Dembélé