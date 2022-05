Mercato - PSG : Tout serait déjà écrit pour l’avenir de Lionel Messi !

Foot - Mercato - PSG

Contractuellement engagé envers le PSG jusqu’à l’été 2023 bien qu’une année supplémentaire optionnelle soit disponible dans son contrat, Lionel Messi devrait rejoindre la Major League Soccer selon Tim Howard.

Bien qu’il ne soit arrivé que l’été dernier en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi a été annoncé sur le départ à plusieurs reprises ces derniers temps et surtout depuis l’élimination du PSG en 1/8ème de finale de la Ligue des champions le 9 mars dernier. Récemment, il a été question d’une décision de Messi de quitter le PSG à l’expiration de son contrat en juin 2023 pour rejoindre l’Inter Miami, franchise de MLS de David Beckham pour laquelle l’Argentin serait prêt à racheter 35% des parts selon DIRECTV Sports. Cependant, cette information a été démentie par différents médias.

Néanmoins, selon Tim Howard, Lionel Messi finira par vivre le rêve américain en s’engageant en faveur d’une franchise de Major League Soccer quelle qu’elle soit. « Il va venir en MLS... Ça ne ressemblera à rien de ce que nous avons déjà vu jusque-là ». a confié l’ancien gardien d’Everton à The Pat McAfee Show dans des propos relayés par ESPN . Reste à savoir si Lionel Messi quittera bel et bien le PSG en 2023, sans utiliser l’option pour une année supplémentaire dans son contrat.

