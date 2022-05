Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti veut boucler un transfert à 40M€ pour oublier Mbappé !

Publié le 28 mai 2022 à 10h00 par La rédaction mis à jour le 28 mai 2022 à 10h01

Afin d’oublier l’échec avec Kylian Mbappé, le Real Madrid serait intéressé par Serge Gnabry. A un an de la fin du contrat de l’international allemand, le Bayern Munich demanderait un montant autour de 40M€.

Après avoir raté le coche avec Kylian Mbappé, le Real Madrid va devoir se remettre dans le bon sens et continuer son mercato. Pour renforcer l’attaque de Carlo Ancelotti, plusieurs joueurs seraient ciblés, dont Serge Gnabry. En fin de contrat dans un an avec le Bayern Munich, l’international allemand serait très loin d’une prolongation avec le club bavarois. Ce qui pourrait pousser le Bayern à s’en séparer dès cet été. Et le Real Madrid sera à l’affût. D'ailleurs, Carlo Ancelotti et le Real Madrid seraient déjà fixés pour le prix de Serge Gnabry.

Pour Serge Gnabry, c’est 40M€

D’après les informations de Bild Sport , le Bayern devrait demander un montant autour de 40M€ pour laisser partir Serge Gnabry cet été. Avec une petite année de contrat, l’ancien joueur d’Arsenal a forcément perdu en valeur. Une aubaine pour le Real Madrid, qui se verrait bien recruter le virevoltant ailier allemand. Affaire à suivre…