Mercato - Real Madrid : Une arrivée de Sadio Mané ? La réponse d’Ancelotti !

Foot - Mercato - Real Madrid

Annoncé proche d’un départ de Liverpool, Sadio Mané est notamment évoqué au Real Madrid. Carlo Ancelotti a d’ailleurs été interrogé sur le cas du Sénégalais.

Du côté du Real Madrid, on s’imaginait déjà accueillir Kylian Mbappé dans les jours à venir. Finalement, le Français a fait faux bond aux Merengue, préférant prolonger jusqu’en 2025 avec le PSG. Un coup dur pour la Casa Blanca qui va devoir digérer cet échec. Quel attaquant pourrait alors recruter le Real Madrid à défaut de Mbappé ? Le nom de Sadio Mané circule notamment parmi les rumeurs. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Liverpool, le Sénégalais est toutefois annoncé partant cet été, étant également dans le viseur du PSG ou du Bayern Munich.

Ce samedi, à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool, Sadio Mané pourrait donc affronter son futur club. D’ailleurs, en marge de cette rencontre, en conférence de presse, Carlo Ancelotti a été interrogé sur le Sénégalais. « Je ne parle pas des joueurs des autres équipes. C'est un grand joueur, mais je ne parle pas de ça aujourd’hui », a expliqué l’entraîneur du Real Madrid sur Mané.

Carlo Ancelotti on rumours linking Sadio Mane to Real:"I can say that you are very brave asking about transfers today. I am not here to talk about players from other teams. What I can say is he is a great player." #awlive [liverpool echo]