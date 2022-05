Mercato - Barcelone : Le PSG avance ses pions cette star de Xavi !

Foot - Mercato - Barcelone

Compte tenu de ses problèmes financiers, le FC Barcelone pourrait être contraint de vendre Frenkie De Jong. De quoi intéresser le PSG.

Cet été, le FC Barcelone compte se montrer très actif sur le marché des transferts. Joan Laporta verrait les choses en grand pour renforcer l’effectif de Xavi. Problème, les Blaugrana n’ont pas une marge de manoeuvre totale à cause de leurs problèmes financiers qui ne sont pas encore résolus. Ainsi, avant de recruter, il va falloir vendre. Si plusieurs indésirables sont poussés au départ, cela pourrait ne pas suffire. Par conséquent, le Barça réfléchirait à l’idée de se séparer de Frenkie De Jong, qui pourrait rapporter 80M€.

Pour des raisons économiques, Frenkie De Jong pourrait donc quitter le FC Barcelone cet été. Mais pour aller où ? Selon les informations de ESPN , le club catalan aurait mandaté des intermédiaires pour trouver un point de chute au Néerlandais. Et cela aurait intéressé le PSG, qui aurait demandé à être tenu au courant des avancées de ce dossier De Jong. A voir maintenant si Luis Campos, le futur directeur sportif parisien, passera réellement à l’attaque tandis que Manchester United et le Bayern Munich seraient aussi intéressés par Frenkie De Jong.

Erik ten Hag is set to press ahead with a move for Frenkie De Jong. Won't go to £75m, but belief a compromise can be reached.Elsewhere, PSG eager to offload Neymar / Barcelona look to offload 10 players.NOTEBOOK:https://t.co/5Mgv4I1Eg8