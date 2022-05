Mercato – Barcelone : Ce crack de Xavi a tranché pour son avenir !

Foot - Mercato - Barcelone

Alors que le FC Barcelone n’a toujours pas réussi à prolonger le contrat de Gavi, celui-ci souhaiterait tout de même rester la saison prochaine, et ne penserait pas à un départ cet été.

Cette saison aura été celle de la révélation pour Gavi. Le milieu de terrain a fait ses premières apparitions sous le maillot du FC Barcelone, et séduit déjà. A seulement 17 ans, il a été l’un des éléments clés du système de Xavi avec 47 rencontres disputées, et a même été appelé en sélection espagnole. Une ascension fulgurante qui ne laisse pas indifférent en Europe, notamment du côté de Liverpool. Toutefois, bien que les négociations soient compliquées pour la prolongation de Gavi, les Blaugrana peuvent se rassurer, le prodige sera toujours la à l’issue du mercato estival.

Selon les informations de Mundo Deportivo , même si Gavi n’a pour le moment trouvé aucun accord avec le FC Barcelone pour prolonger son contrat, celui-ci ne penserait pas à un départ, même si un club venait à lever sa clause libératoire. Si le bail de l’international espagnol, qui prendra fin en juin 2023, n’est pas renouvelé, alors il quittera librement le Barça à ce moment-là.

🚨[@ffpolo🥇] | Gavi does NOT want to leave Barça this summer. #fcblive