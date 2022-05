Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dembélé au coeur d’un premier désaccord entre Campos et Al-Khelaïfi ?

Publié le 28 mai 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Alors que Luis Campos serait contre la venue d’Ousmane Dembélé à l’intersaison, le futur directeur sportif du PSG ne serait pas décisionnaire de ce dossier. Le président Nasser Al-Khelaïfi serait aux commandes et aurait déjà trouvé un accord avec le joueur du FC Barcelone.

Ousmane Dembélé pourrait-il rejoindre le PSG au moment de l’expiration de son contrat au FC Barcelone cet été, qu’il n’a toujours pas renouvelé ? D’après les informations du Parisien , le futur directeur sportif du PSG, en la personne de Luis Campos, refuserait de voir débarquer le champion du monde tricolore au PSG lors du mercato estival. Cependant, d’après Foot Mercato , ce ne serait pas Campos qui serait aux commandes de cette opération, mais plutôt Nasser Al-Khelaïfi.

Campos ne veut pas de Dembélé, contrairement à Al-Khelaïfi

Et à en croire les informations de Foot Mercato, le président du PSG serait déterminé à accueillir Ousmane Dembélé et serait le seul décisionnaire de cette grande opération. D’ailleurs, un accord financier aurait d’ores et déjà été trouvé entre Nasser Al-Khelaïfi et l’agent du joueur, Moussa Sissoko. Reste à savoir désormais si le PSG ira au bout de son idée avec Dembélé et ce qu’il adviendra de la relation entre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi.