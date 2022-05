Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi relance l’opération Ousmane Dembélé !

Publié le 26 mai 2022 à 18h30 par Thomas Bourseau

Bien qu’il ait été question d’un retrait du PSG dans la course à la signature d’Ousmane Dembélé, le futur directeur sportif du club n’ayant pas la volonté de l’attirer au Paris Saint-Germain, le champion de France n’aurait pas clos ce dossier puisque ce serait le président Nasser Al-Khelaïfi qui serait aux commandes. La concurrence s’annoncerait cependant rude.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas dans le feuilleton Ousmane Dembélé. Rien qu’en ce jeudi 26 mai, de multiples rebondissements sont à noter dans cette opération à plusieurs parties qui compteraient notamment le FC Barcelone en premier lieu, le club où il est sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, ainsi que le PSG, équipe avec laquelle un accord verbal aurait été convenu dès le mois de janvier selon Foot Mercato . Cependant, d’autres portes de sortie se présenteraient les jours passant à Ousmane Dembélé et à son représentant Moussa Sissoko qui chercherait la meilleure offre et le meilleur projet pour son client. C’est en effet l’une des informations communiquées par Santi Aouna sur son compte Twitter ce jeudi. Et alors qu’une bombe a été lâchée par Le Parisie n ces dernières heures, Foot Mercato a remis les pendules à l’heure en ce qui concerne l’intérêt du PSG et l’instigateur du dossier Ousmane Dembélé.

Le PSG toujours dans le coup pour Dembélé, Al-Khelaïfi aux commandes !

Et si le PSG se retirait du feuilleton Ousmane Dembélé ? D’après les informations divulguées par Le Parisien , Luis Campos ne serait pas emballé par l’idée de recruter l’ailier du FC Barcelone bien que le champion du monde tricolore pourrait débarquer en tant qu’agent libre cet été si aucune prolongation de contrat n’était signée. Néanmoins, le potentiel futur directeur sportif du PSG ne serait pas aux commandes du dossier et ne serait surtout pas l’unique décisionnaire de l’opération Ousmane Dembélé. Selon Foot Mercato , Nasser Al-Khelaïfi serait derrière le potentiel recrutement de Dembélé et « pilote entièrement le dossier » d’après le journaliste Santi Aouna de FM . Une rencontre entre Moussa Sissoko et le président du PSG aurait eu lieu à Paris et l’accord financier serait en place depuis le mercato hivernal. Néanmoins, l’affaire ne serait pas encore dans le sac pour le PSG avec Ousmane Dembélé.

Chelsea et le Bayern poussent, mais le clan Dembélé a une certitude !

Toujours selon les informations de Foot Mercato , Thomas Tuchel pourrait jouer un sale tour au PSG. Entraîneur de Chelsea et l’ayant eu sous ses ordres l’espace de la saison 2016/2017 au Borussia Dortmund, Tuchel en pincerait toujours pour Ousmane Dembélé et pousserait en coulisse pour que cette opération prenne vie. Au même titre que le Bayern Munich qui, vraisemblablement en plus de Sadio Mané, travaillerait sur le dossier Dembélé. Si les discussions, qui seraient toujours en cours avec le comité de direction du FC Barcelone ne menaient à rien, Ousmane Dembélé et son agent Moussa Sissoko prendraient la décision de sélectionner le meilleur projet possible parmi les différentes propositions. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir.