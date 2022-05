Mercato - PSG : Un transfert de Sadio Mané au PSG ? La réponse !

Foot - Mercato - PSG

Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt du PSG pour Sadio Mané. Toutefois, aujourd’hui, ce dossier pourrait bien ne plus être d’actualité.

Faisant aujourd’hui les beaux jours de Liverpool, Sadio Mané pourrait bien relever un nouveau défi à partir de cet été. Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Reds, le Sénégalais hésiterait à prolonger et pourrait ainsi s’en aller cet été. Pour aller où ? Dernièrement, en Allemagne, on expliquait que le PSG était à l’origine de ces hésitations de Sadio Mané. Le club de la capitale était très intéressé et était prêt à offrir un gros contrat à la star de Jürgen Klopp.

Toutefois, on ne devrait pas voir Sadio Mané rejoindre le PSG durant ce mercato estival. En effet, selon les informations de Sky Sports , suite à la prolongation de Kylian Mbappé ainsi que le départ de Leonardo de son poste de directeur sportif, les cartes ont été rebattues pour Mané. Aujourd’hui, son arrivée au PSG ne serait ainsi plus à l’ordre du jour. Pour l’avenir du joueur de Liverpool, c’est du côté du Real Madrid et du Bayern Munich qu’il faudrait regarder.

🚨 Bayern Munich are confident they can sign Sadio Mane for less than €50M this summer 🔝 Bayern sporting director Salihamidzic has made Mane the top priority on his transfer list and met his representatives this month to formalise the interest pic.twitter.com/N4aZtgO41o