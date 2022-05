Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre colossale est dégainée pour Tchouaméni !

Publié le 28 mai 2022 à 10h15 par Amadou Diawara

Alors qu'Aurélien Tchouaméni serait prêt à snober le PSG pour rejoindre le Real Madrid, Florentino Pérez aurait déjà frappé. En effet, le président du Real Madrid aurait formulé une offre à hauteur de 70M€, sachant que l'AS Monaco aimerait empocher environ 80M€ pour le transfert de son milieu de terrain français.

Très performant sous les couleurs de l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni devrait évoluer sous de nouvelles couleurs la saison prochaine. En effet, le crack de 22 ans aurait l'embarras du choix pour son avenir, puisqu'il serait suivi de près par le PSG, le Real Madrid et Liverpool. Et d'après L'Equipe , Aurélien Tchouaméni aurait décidé de rejoindre le club merengue, et ce, malgré les tentatives de Kylian Mbappé de l'attirer vers Paris. Après avoir convaincu le joueur, la direction du Real Madrid aurait lancé son offensive pour faire plier l'AS Monaco.

Le Real Madrid a lâché 70M€ pour Tchouaméni

Selon les informations de Sky Sports , le Real Madrid aurait formulé une offre d'environ 70M€ à l'AS Monaco pour le transfert d'Aurélien Tchouaméni. Alors que les Monégasques réclameraient près de 80M€ pour la vente de leur milieu de terrain français, la différence entre l'offre et la demande serait actuellement minime. Et comme l'a indiqué L'Equipe , le Real Madrid serait optimiste sur ce dossier. D'autant que, comme le PSG, la Maison-Blanche aurait les moyens de répondre aux exigences de l'AS Monaco pour Aurélien Tchouaméni.