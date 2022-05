Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé ne lâche rien pour Aurélien Tchouaméni !

Publié le 28 mai 2022 à 9h15 par Amadou Diawara

Alors qu'Aurélien Tchouaméni aurait choisi de rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé n'aurait pas renoncé à l'idée d'attirer son compatriote français vers le PSG. En effet, le numéro 7 parisien multiplierait les tentatives pour convaincre Aurélien Tchouaméni de le rejoindre au Parc des Princes, mais ce dernier ne plierait pas.

Après avoir prolongé son contrat avec le PSG samedi dernier, Kylian Mbappé aimerait voir Aurélien Tchouaméni le rejoindre à Paris. Dans cette optique, le numéro 7 du PSG s'activerait en coulisses pour exaucer son souhait. Toutefois, le milieu de terrain de l'AS Monaco aurait d'autres plans pour son avenir et ne se laisserait pas convaincre par Kylian Mbappé.

Mbappé veut toujours convaincre Tchouaméni de signer au PSG, mais...

Selon les informations de L'Equipe , Aurélien Tchouaméni aurait fait du Real Madrid sa grande priorité pour la saison prochaine. Malgré tout, Kylian Mbappé n'aurait pas abdiqué. En effet, comme l'a indiqué le média français, le PSG et son numéro 7 n'auraient pas tiré un trait sur Aurélien Tchouaméni. D'ailleurs, Kylian Mbappé aurait approché plusieurs fois son compatriote français pour tenter de le convaincre, sans succès. A en croire le média français, Aurélien Tchouaméni serait attiré par l'étranger et le prestige d'évoluer au Real Madrid, qui aurait la possibilité de le faire jouer malgré une concurrence XXL. Ainsi, le milieu de terrain de l'AS Monaco ne changerait pas d'avis et ne montrerait aucun signe qu'un revirement est possible à l'avenir. Kylian Mbappé et le PSG peuvent s'en mordre les doigts.