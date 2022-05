Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’annonce troublante de Pascal Dupraz sur son avenir !

Publié le 28 mai 2022 à 19h10 par La rédaction

Alors que l’AS Saint-Étienne joue sa survie en Ligue 1 face à l’AJ Auxerre, l’avenir de Pascal Dupraz est très incertain. En effet, le départ du tacticien de 59 ans est évoqué avec insistance ces dernières heures. Un sujet sur lequel le principal intéressé a été interrogé avant le match retour des barrages, ce dimanche.

Pascal Dupraz va finalement peut-être réussir à sauver l’AS Saint-Étienne de la relégation. En effet, le club a terminé à la 18ème place du classement de Ligue 1, et dispute les barrages face à l’AJ Auxerre. Pour la première manche dans l’Yonne, les Verts ont concédé le match nul (1-1) et tenteront de conserver leur place dans l’élite à domicile ce dimanche. Une rencontre qui devrait être la dernière de Pascal Dupraz sur le banc de touche, puisque son départ serait acté. Un sujet sur lequel il s'est prononcé ce samedi.

« Il ne faut jamais pleurer avant d'être battu »

Questionné sur son avenir en conférence de presse, Pascal Dupraz semble ne pas penser à cela pour le moment. « (S'agira-t-il de votre dernier match sur le banc des Verts, dimanche soir ?) Pour cette saison ? Ils n'en ont pas prévu d'autre et je ne partirai pas avec un banc, en vacances. Je ne pleure pas. Il ne faut jamais pleurer avant d'être battu » a confié l’entraineur de l’AS Saint-Étienne, dans des propos relayés par L’Equipe .