Mercato - Real Madrid : Pour oublier Mbappé, Ancelotti peut compter sur Eden Hazard !

Publié le 28 mai 2022 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 28 mai 2022 à 18h35

Grande priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement décidé de renouveler son bail avec le PSG, de quoi relancer tous les plans de Florentino Pérez, qui a vu filer auparavant Erling Haaland vers Manchester City. À l’inverse, ce revirement de situation est une aubaine pour Eden Hazard, bien décidé à jouer, enfin, les premiers rôles chez les Merengue.

C’est dans un contexte particulier que le Real Madrid disputera sa 17e finale de Ligue des champions ce samedi face à Liverpool. Ces derniers jours, l’événement est passé au second plan après l’annonce tant attendue de Kylian Mbappé, décidant d’écarter la proposition madrilène pour prolonger son bail avec le PSG jusqu’en juin 2025. Une sortie qui n’a toujours pas été digérée en Espagne, où les supporters de la Casa Blanca ne veulent plus entendre parler du Bondynois. Leur colère est d’ailleurs visible dans la région parisienne ce week-end avec des chants anti-Mbappé entonnés par des dizaines de fans du Real Madrid dans la fan zone installée à Saint-Denis. Plusieurs joueurs ont eux aussi affiché leur étonnement après avoir eu connaissance du choix de Kylian Mbappé, mais de son côté, Eden Hazard a de quoi savourer ce retournement de situation.

« Je veux montrer à tout le monde ce que je peux faire »

Si Karim Benzema et Vinicius Jr sont intouchables au Real Madrid et devaient être associés à Kylian Mbappé dans l’attaque rêvée par Florentino Pérez, Eden Hazard apparaissait de son côté comme le grand perdant de l’arrivée du champion du monde tricolore. Depuis son transfert en 2019, l’ancienne star de Chelsea âgée de 31 ans n’a jamais réussi à briller chez les Merengue , avec un bilan famélique de 66 rencontres disputées pour 6 buts et 10 passes décisives, la faute à des blessures à répétition. Pour autant, Eden Hazard ne baisse pas les bras et rêve de s’imposer enfin avec le maillot blanc sur ses épaules. « Le coach sait que j'ai encore un contrat jusqu'en 2024. Mes trois premières saisons au Real ne se sont pas bien passées, alors je veux montrer à tout le monde ce que je peux faire. En commençant par ce samedi. J'ai toujours rêvé de jouer pour le Real. Ça l'est toujours », confiait cette semaine Hazard au micro de la chaîne belge VTM Nieuws . Le joueur des Diables Rouges n’a donc pas l’intention de plier bagage durant l’été, alors que son contrat court jusqu’en 2024, et le Real Madrid est désormais disposé à lui donner une dernière chance.

Hazard convainc Madrid depuis son opération