Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi a programmé un rendez-vous... avec Antero Henrique !

Publié le 28 mai 2022 à 18h15 par Axel Cornic

Alors que Luis Campos semble s’éloigner du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait prendre les choses en main pour la succession de Leonardo. Le président du PSG aurait en effet un rendez-vous programmé avec Antero Henrique, ancien du club qui semble avoir joué un rôle majeur dans la prolongation de Kylian Mbappé.

Ce sont des jours très chauds que traverse le Paris Saint-Germain. Après le coup d’éclat mondial de la prolongation de Kylian Mbappé, le club de la capitale a l'intention d’opérer de gros changements en interne. C’est le cas avec Leonardo, qui aurait vraisemblablement été remercié en mage de la dernière journée de Ligue 1... et qu’il va donc falloir remplacer ! Luis Campos semblait être le grand favori pour prendre sa place, mais à en croire les informations exclusives de TMW tout aurait changé à cause de son refus de changer de domicile et donc de se rapprocher de Paris.





