Mercato - PSG : L'opération Ousmane Dembélé plombée par... Tuchel !

Longuement intéressé par Ousmane Dembélé, le PSG aurait finalement changé d’avis sur ce dossier avec l’arrivée de Luis Campos. Chelsea aimerait en profiter et serait confiant à l’idée de faire signer le Français. Seul le Bayern Munich pourrait les contrarier.

Malgré la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, le PSG compte bien se renforcer offensivement. Plusieurs joueurs sont dans le viseur du club de la capitale dont Ousmane Dembélé, l’attaquant du FC Barcelone. Libre de tout contrat en juin prochain, l’international français plaisait beaucoup à Leonardo. Mais d’après les informations du journal Le Parisien , l’idée tenterait moins Luis Campos.

Ce qui pourrait relancer ce dossier, puisque le PSG serait en train de perdre son avance. A en croire les informations de 90min , Chelsea serait très confiant à l’idée de faire signer Ousmane Dembélé cet été. Seul le Bayern Munich serait en capacité de les gêner dans ce dossier. Pour le PSG, il va falloir bouger rapidement s’il y a réellement une volonté de le faire venir. Sinon, Ousmane Dembélé optera pour une autre destination.

