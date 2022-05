Mercato - Barcelone : Joan Laporta sous pression pour ce gros coup de Premier League !

Foot - Mercato - Barcelone

A la recherche d’un milieu de terrain sur le marché des transferts, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Ruben Neves. Mais Xavi va devoir s’accrocher, puisque Manchester United serait à fond sur ce dossier.

Après une saison en demi-teinte où le FC Barcelone aura tout de même accroché une qualification en Ligue des Champions, Xavi se prépare à vivre un mercato estival des plus rythmés. Le technicien espagnol a demandé de nombreux renforts à Joan Laporta et il a de grosses exigences. Avec le probable départ de Frenkie de Jong, Ruben Neves serait ciblé par le FC Barcelone, mais ce dossier s’annonce difficile.

D’après les informations du journal The Sun , Manchester United suivrait de près l’international portugais depuis l'ère Ole Gunnar Solskjaer. Et malgré l’arrivée d’Erik ten Hag, rien n’aurait changé, puisque le technicien néerlandais serait lui aussi fan du joueur, qu'il considérerait comme sa priorité au milieu de terrain. Ainsi, les Red Devils pourraient tenter une nouvelle fois d'attirer le milieu de Wolverhampton à Old Trafford. Annoncé sur le départ des Wolves , Ruben Neves va donc devoir trancher. Rester en Premier League ou tenter sa chance à l’étranger ? Affaire à suivre...

According to reports, #MUFC are on the verge of making a final push to sign Ruben Neves ✍️🗞️