Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations retentissantes sur le dossier Pogba !

Publié le 28 mai 2022 à 14h45 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba figurerait sur les tablettes du PSG et de la Juventus. Et alors que la Pioche se serait rapprochée de la Vieille Dame, le club parisien aurait de quoi être rassuré. En effet, il n'y aurait aucun accord entre le clan Pogba et la Juve actuellement, et il n'y aurait aucune avancée entre les deux parties depuis leur dernière rencontre du 16 mai.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Paul Pogba devrait changer de cap et quitter Manchester United librement et gratuitement cet été. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. En effet - après avoir multiplié les coups XXL à 0€ l'été dernier avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma - l'écurie parisienne aimerait réitérer cet exploit avec Paul Pogba. Toutefois, la Pioche se serait rapprochée de la Juventus dernièrement. Mais heureusement pour le PSG, il n'y aurait rien de concret pour le moment entre Paul Pogba et les Bianconeri .

La Juve n'avance plus pour Paul Pogba

Selon les informations de RMC Sport , divulguées par Loïc Tanzi sur son compte Twitter , il n'y aurait toujours aucun accord entre Paul Pogba et la Juventus. D'ailleurs, les deux parties n'auraient pas avancé dans les négociations depuis le rendez-vous entre l'avocate de la Pioche et la direction turinoise du 16 mai. Le PSG peut donc souffler, du moins pour le moment.