Mercato - PSG : L'issue du feuilleton Sadio Mané est déjà connue !

Sadio Mané ne devrait pas continuer sa carrière du côté de Liverpool. Annoncé dans le viseur du PSG, le joueur serait proche d’un accord avec le Bayern Munich, les dirigeants Bavarois devraient passer à l’action après la finale de Ligue des champions de ce samedi.

En fin de contrat en 2023 avec Liverpool, le champion d’Afrique, Sadio Mané, n’a toujours pas prolongé avec son club, ce qui remet en question son avenir. En effet, plusieurs clubs seraient sur le coup, notamment le PSG et le Real Madrid, mais ces derniers temps, c’est bien le Bayern Munich qui est évoqué comme le prétendant n°1 dans ce dossier ; même si le joueur avait annoncé qu’il annoncerait sa décision au terme de la finale en Ligue des Champions, qui se déroule ce samedi, dans l’enceinte du Stade de France.

Comme nous le révèle Bild , après la finale, le Bayern Munich devrait discuter personnellement avec Sadio Mané des conditions de sa venue. Les Bavarois proposeraient de mettre 30 M€ sur la table, tandis que Liverpool souhaiterait en obtenir 50 M€. Un compromis pourrait donc être trouvé entre les deux partis pour une somme avoisinant les 40 M€. Le champion d’Afrique avec le Sénégal pourrait donc bien débarquer en Bavière l’année prochaine. Affaire à suivre...

