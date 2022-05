Mercato - Real Madrid : Après l'échec Mbappé, Florentino Pérez reçoit une bonne nouvelle !

Foot - Mercato - Real Madrid

Malgré l’intérêt d’Arsenal, le Real Madrid n’aurait rien à craindre pour Serge Gnabry. Sans qualification en Ligue des Champions, les Gunners ne devraient pas pouvoir s’aligner sur les exigences du Bayern Munich malgré les envies de retour de l’international allemand.

Le mercato du Real Madrid ne tournera donc pas autour de Kylian Mbappé. Malgré l’accord entre les différentes parties, l’attaquant français a décidé de prolonger avec le PSG. Pour ne pas rester sur un échec, le club madrilène a déjà d’autres idées en tête dont Serge Gnabry. Libre de tout contrat en 2023, l’attaquant du Bayern Munich pourrait quitter le club bavarois dès cet été.

Une opportunité à saisir. Arsenal, son ancien club, suivrait également sa situation de près. D’après les informations du journaliste Christian Falk divulguées dans Podcast Insider , Serge Gnabry ne serait pas fermé à un retour chez les Gunners , lui qui considère que son aventure à Londres n’est pas terminée. Toutefois, après avoir manqué la Ligue des Champions de peu, Arsenal ne devrait pas pouvoir s’aligner sur les exigences du Bayern Munich. Une aubaine pour le Real Madrid.

It can be heard from multiple sources that Serge Gnabry said the Arsenal project was not over for him and he would be open to a return. However, after Arsenal failed to secure CL football for next season, a summer move is unrealistic [Bayern Insider, @cfbayern, @altobelli13] pic.twitter.com/QG76O9owJm