Mercato - PSG : Les vérités de Deschamps sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 28 mai 2022 à 15h45 par Amadou Diawara

Partagé entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement choisi de rester à Paris et de prolonger pour les trois prochaines saisons. Présent en conférence de presse ce samedi, Didier Deschamps s'est positionné sur le choix de son numéro 10 et a confié que son départ à l'étranger était peut-être pour plus tard.

Alors que son contrat avec le PSG arrivait à terme le 30 juin, Kylian Mbappé aurait pu signer librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Toutefois, le numéro 7 parisien a finalement préféré étendre son bail de trois saisons au Parc des Princes. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Didier Deschamps a lâché ses vérités sur la prolongation de Kylian Mbappé, avant d'évoquer un possible départ à l'étranger à l'avenir.

«Il sera peut-être amené un jour à partir à l'étranger»

« La prolongation de Kylian Mbappé ? C'est son choix. C'est une très bonne chose pour le football français qu'il reste en Ligue 1 évidemment. Il est attaché au club. Il a dit ce qu'il avait à dire, mais en étant Français, ça ne peut être qu'une bonne chose. On peut grandir en restant. Aujourd'hui l'objectif du PSG est le même que dans tous les grands clubs, et c'est de gagner la Ligue des champions. Il sera peut-être amené un jour à partir à l'étranger, mais ça n'est pas une obligation. On ne va pas parler dans d'autres périodes, où il y avait un décalage par rapport à la France. Mais aujourd'hui, le choix des joueurs n'est pas le même. C'est peut-être moins une obligation de partir à l'étranger pour accomplir de belles choses » , a confié Didier Deschamps.