Mercato - PSG : Voilà comment Al-Khelaïfi a fait basculer le feuilleton Mbappé !

Publié le 28 mai 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Il est vrai, le Real Madrid était en position idéale pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Mais en grande difficulté, Nasser Al-Khelaïfi a fait appel à deux anciens du PSG pour convaincre le joueur de rester. Mission réussie.

Le feuilleton Kylian Mbappé a connu de multiples péripéties ces derniers mois. Après avoir pensé à un départ du PSG durant l'été 2021, l'international français avait le choix entre quitter libre la capitale française et rejoindre le Real Madrid, ou alors prolonger son contrat. Pendant de longs mois, la tendance était à un départ. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur avait donné son accord aux responsables merengue. Plus rien ou presque ne pouvait s'opposer à son arrivée en Liga. En coulisses, Florentino Perez ne cachait, d'ailleurs pas, son optimisme. Mais comme révélé par le 10Sport.com le 4 avril dernier, le PSG faisait, peu à peu, son retard sur le Real Madrid. Questionné sur son avenir, Mbappé jetait aussi le trouble, évoquant « de nouveaux éléments, de nouveaux paramètres » à prendre en compte. Après des semaines d'incertitudes, à se questionner sur sa prochaine destination, le joueur dévoilait son choix sur la pelouse du Parc des Princes, juste avant le dernier match de la saison face au FC Metz : « Je suis très content de continuer l’aventure, de rester ici en France, à Paris dans ma ville. J’ai toujours dit que Paris c’était ma maison. J’espère continuer à faire ce que j’aime le plus : jouer au foot et gagner des trophées avec vous. Merci à tous pour cet accueil ! ». Désormais lié au PSG jusqu'en 2025, l'international français va profiter de quelques jours de vacances avant de se tourner vers la prochaine saison, durant laquelle la Ligue des champions sera l'un de ses grands objectifs. Quelques jours après avoir annoncé sa prolongation de contrat au PSG, L'Equipe dévoile de nouvelles informations sur les coulisses de cette opération qui fera date.

Antero Henrique et Luis Ferrer décisifs dans le dossier Mbappé

Comme indiqué par le quotidien sportif, Nasser Al-Khelaïfi se savait en difficulté dans ce dossier. Le Real Madrid était, longtemps, en pôle pour arracher la star française au PSG. C'est à ce moment que le président du club parisien décidait de faire parler ses contacts. Le responsable prenait son téléphone pour s'entretenir avec Antero Henrique. Ancien directeur sportif du PSG, le Portugais occupe, depuis mars 2022, le rôle de directeur de la Qatar Stars League, la ligue de football qatarienne. Resté proche du club parisien, il a été missionné par Al-Khelaïfi de poursuivre les négociations avec l'entourage de Mbappé. Lourde mission pour Henrique, qui avait été à l'origine de sa venue à Paris en 2017. Force est de constater qu'Henrique a trouvé les mots justes pour convaincre les proches de la star. Il aurait notamment évoqué un virage important dans le projet QSI. Mbappé, qui prête une attention particulière au projet sportif, a été sensible aux propos d'Antero Henrique, mais aussi à ceux de Luis Ferrer. Ancien recruteur du PSG, l'Espagnol a également joué un rôle important dans la prolongation du champion du monde 2018. Il s'est récemment confié sur cette opération. « Les négociations avec Mbappé ? Ce que je peux vous dire c’est qu’il y avait deux groupes de travail. Celui de Nasser Al-Khelaifi et son équipe. Et le groupe représentant sa famille. J’étais avec le groupe de Nasser al-Khelaïfi. J’ai pu donc voir deux équipes de très haut niveau vu leur excellent travail. Est-ce que c’est Nasser al-Khelaïfi qui pilotait tout ? Oui et par rapport à ça j’aimerais dire quelque chose de très important. J’entends qu’il y a eu des gens du Qatar… Je suis très surpris de ce genre d’informations fortes. Il n’y a qu’une seule personne qui commande l’aspect football au Paris Saint-Germain, et c’est le président Nasser al-Khelaïfi ! » a-t-il confié au micro de Canal + . Ces deux hommes devraient rester des interlocuteurs privilégiés de Nasser Al-Khelaïfi. Difficile de faire autrement après l'épisode Mbappé..