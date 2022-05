Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koulibaly a donné sa réponse à Campos et Al-Khelaïfi !

Publié le 28 mai 2022 à 15h30 par Dan Marciano

Activée par Leonardo, la piste Kalidou Koulibaly serait toujours sur la table des responsables parisiens. Mais l'international sénégalais serait prêt à évoluer sous les ordres de Xavi au FC Barcelone.

La révolution a débuté au PSG. Dès la fin du match face au FC Metz samedi dernier, Leonardo aurait été démis de ses fonctions par Nasser Al-Khelaïfi. Le Brésilien a salué certains membres du club avant de quitter le Parc des Princes. Son successeur est déjà connu. Selon plusieurs médias, le club parisien aurait acté l'arrivée de Luis Campos, proche de Kylian Mbappé et passé par le LOSC ou l'AS Monaco. Son arrivée n'a pas été encore officialisée par le club, mais le Portugais se serait déjà mis au travail. Selon les informations du Parisien , Campos aurait dévoilé sa liste de souhaits à ses responsables. Chargé du secteur sportif, il envisagerait de recruter un joueur capable de remplacer Angel Di Maria, des renforts au milieu de terrain, mais aussi un défenseur central. Pour renforcer l'arrière-garde parisienne, Campos aurait repris en main un vieux dossier de Leonardo.

Le PSG toujours dans le coup dans le dossier Koulibaly

Selon les informations du Corriere dello Sport et de Calciomercato.it, le PSG surveillerait toujours la situation de Kalidou Koulibaly, âgé de 30 ans. Ce n'est pas la première fois que le club parisien se lance sur les traces de l'international sénégalais. Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club, le joueur avait évoqué des discussions avec le PSG, notamment lors de l'été 2020, pour pallier le départ de Thiago Silva. « Oui, j’ai eu des discussions avec tout le monde. Le PSG et d’autres clubs. Je n’aime pas trop parler de ça. J’essaye de botter en touche souvent. Mais c’est vrai qu’il y a eu un intérêt » avait-il confié lors de l'émission de Canal + . Pour espérer mettre la main sur Koulibaly, le club de la capitale devra dépenser 30M€, soit la somme réclamée par les décideurs du Napoli. Mais le défenseur central a-t-il envie de faire son retour en France ? Rien n'est moins sûr.

Koulibaly voudrait aller au Barça

Comme indiqué par Sport , de nombreuses équipes se sont positionnées dans ce dossier Koulibaly, notamment en Italie et en Espagne. Le média évoque des intérêts de la Juventus, de l'Inter et de l'AS Roma. Mais le club le plus déterminé semble être le FC Barcelone. Alors que Clément Lenglet et Samuel Umtiti ont de grandes chances de quitter la Catalogne cet été, et que Gérard Piqué s'approche de la retraite, l'équipe blaugrana a fait du recrutement de Koulibaly l'une de ses priorités. Entraîneur du FC Barcelone, Xavi aurait récemment contacté le joueur pour lui signifier son intérêt. Le Sénégalais n'aurait pas raccroché au nez, bien au contraire. Le joueur serait prêt à évoluer en Liga la saison prochaine et à rejoindre le technicien catalan. Koulibaly a communiqué sa décision au FC Barcelone, qui va devoir, désormais, trouver un moyen de financer cette opération, après ses déboires financiers. Le PSG pourrait connaître un nouvel échec dans ce dossier, qui ne lui sourit pas.