Mercato : PSG, Barça, Juve... La guerre est déclarée pour Koulibaly !

Publié le 28 mai 2022 à 7h15 par Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat avec le Napoli, Kalidou Koulibaly pourrait être l’un des grands acteurs du mercato estival, puisque le PSG bataillerait avec le FC Barcelone, la Juventus et de nombreux autres clubs pour l’avoir.

Redevenu l’un des meilleurs défenseurs au monde, Kalidou Koulibaly a pu remporter la Coupe d’Afrique des Nations cette saison, avec le Sénégal. Toujours pas de titres avec son club du Napoli à part une Coupe d’Italie en 2020 ainsi qu’une Supercoupe en 2014 et à 30 ans, le temps semble être venu pour lui de faire le grand saut. Surtout que les grands clubs ne manquent pas ! Tuttosport annonce en effet que la Juventus et le FC Barcelone souhaitent recruter Koulibaly, mais du côté de Il Corriere dello Sport on assure qu’il faudra compter sur le PSG !





