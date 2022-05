Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme opération déjà proposée à Luis Campos ?

Publié le 27 mai 2022 à 18h45 par Axel Cornic

En Italie, on assure que le PSG et la Juventus pourraient boucler l’une des premières grosses opérations du mercato estival.

Luis Campos n’est pas encore arrivé, mais il semble déjà travailler sur plusieurs pistes de taille pour renforcer le Paris Saint-Germain. Comme son prédécesseur Leonardo, il devra en effet s’occuper en priorité des ventes, puisque l’effectif parisien est actuellement très chargé. Les candidats au départ sont nombreux et surtout au milieu de terrain avec Ander Herrera et Leandro Paredes, qui ne semblent pas du tout rentrer dans les plans du PSG. L’Argentin a raté toute la fin de la saison à cause d’une blessure, mais son nom circulerait beaucoup en Serie A, championnat qu’il connait très bien pour l’avoir disputé avec l’AS Roma.

La Juve voudrait proposer un échange entre Paredes et Kean