Mercato - PSG : Enorme coup de froid pour cette vente annoncée ?

Publié le 9 mai 2022 à 23h45 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2023, Leandro Paredes est annoncé tout proche d’un départ du Paris Saint-Germain, mais ses prétendants ne semblent pas se presser.

Un vent de changement souffle sur le Paris Saint-Germain. L’énième échec en Ligue des Champions a du mal à passer et nombreux devraient en faire les frais. L’Équipe annonce en effet que Leonardo préparerait une grosse vague de départs et cela devrait notamment concerner Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa ou encore Leandro Paredes. Ce dernier a encore un an de contrat avec le PSG et depuis quelques semaines la presse italienne assure qu’il pourrait retrouver la Serie A, un championnat qu’il a disputé par le passé avec l’AS Roma et Empoli. En effet, l’Inter ou encore la Juventus souhaiteraient tenter leur chance !

Paredes loin d’être une priorité pour la Juventus