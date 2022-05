Mercato - OM : La réponse tombe pour ce coéquipier de Saliba !

Foot - Mercato - OM

Dans le viseur de plusieurs équipes européennes, dont l'OM, Eddie Nketiah devrait finalement prolonger son contrat avec Arsenal jusqu'en 2027.

Pour se renforcer, Pablo Longoria ne s'était pas empêché de piocher à Arsenal pour renforcer le groupe marseillais. Le président de l'OM était parvenu à boucler les prêts de Mattéo Guendouzi et de William Saliba lors du dernier mercato estival. Et alors que la prochaine session de transferts approche, Longoria pourrait refaire affaire avec le club anglais. Selon les informations de Foot Mercato , l'OM serait intéressé par Eddie Nketiah, avant-centre de 22 ans qui voit son contrat avec Arsenal expirer à la fin du mois de juin.

En raison de sa situation contractuelle, Eddie Nketiah aurait reçu plusieurs propositions ces dernières semaines. Comme indiqué par le journaliste italien Fabrizio Romano, le joueur aurait été approché par Crystal Palace, West Ham et deux équipes de Bundesliga. Mais finalement, l'attaquant serait sur le point de s'entendre avec ses responsables pour une prolongation de contrat. Nketiah devrait finalement s'engager avec Arsenal jusqu'en 2027.

Eddie Nketiah’s new contract will be valid until June 2027. Five year deal now set to be signed, as Arsenal wanted him to stay at all costs. ⚪️🔴 #AFCCrystal Palace, West Ham and two Bundesliga clubs approached Eddie but he’s staying. pic.twitter.com/tQQmBtpSNL