Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a déjà tout prévu pour oublier Kylian Mbappé !

Publié le 28 mai 2022 à 16h30 par La rédaction

Après l’énorme désillusion dans le feuilleton Mbappé, le Real Madrid doit relever la tête. Malgré la déception, le club madrilène n’envisagerait pas vraiment de recruter un joueur dans le profil du Parisien. Cependant, un remplaçant de Karim Benzema pourrait débarquer cet été.

Le Real Madrid s’attendait à un début de mercato plus réussi… Depuis l’été dernier et l’échec avec Kylian Mbappé, le club madrilène n’a cessé de travailler sur ce dossier. Pendant un an, Florentino Pérez a gardé le contact avec l’attaquant du PSG. Tout semblait ficelé, mais l’international français a finalement pris la décision de prolonger son contrat avec le club de la capitale. Une décision qui a fait beaucoup de bruit à Madrid. Et pour oublier cette énorme désillusion, le Real Madrid est déjà focalisé sur la suite de son mercato. En effet, Aurélien Tchouaméni, le milieu de l’AS Monaco, est la grande priorité du club madrilène, mais la concurrence avec Liverpool et le PSG s’annonce féroce, même si le Real Madrid ne s'affolerait pas.

Pas de remplaçant à Kylian Mbappé…

A en croire les informations de Gianluca Di Marzio, le Real Madrid n’envisagerait pas de recruter un joueur dans le profil de Kylian Mbappé. En clair, c’était lui… ou rien. L'issue serait donc la même pour Rafael Leão et Richarlison. Annoncé dans le viseur du Real Madrid, l’attaquant du LOSC a d'ailleurs tiré un trait sur un avenir loin du Milan AC : « Je suis à Milan et j’ai encore deux ans de contrat. Je suis content que le club me considère intouchable, j’ai vraiment l’impression d’être chez moi ici. C’est un honneur d'être lié à ce genre de club, mais je garde les pieds sur terre. Mes deux premières années à Milan ne se sont pas passées comme je l’aurais voulu, mais désormais j’espère faire des grandes choses à l’avenir ». Privé de Rafael Leão et de Richarlison, le Real Madrid a déjà ciblé d'autres priorités.

Mais un pour Karim Benzema !

Toujours selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, le Real Madrid devrait chercher à recruter un numéro 9 pour suppléer Karim Benzema. Bien entendu, la Maison-Blanche ne prévoit pas de lui trouver un concurrent, mais bel et bien un remplaçant pour lui permettre de souffler. Autre hypothèse pour renforcer l'attaque du Real Madrid, Serge Gnabry, l'ailier du Bayern Munich. En fin de contrat dans un an, l’international allemand pourrait quitter le club bavarois lors de ce mercato si jamais il ne prolonge pas son bail avec le Bayern. Afin de s’éviter un départ libre dans un an, le champion d’Allemagne serait prêt à vendre Gnabry pour un montant de 40M€ assure Bild Sport . Le Real Madrid fait donc tout son possible pour ne pas se retrouver bredouille sans Kylian Mbappé.