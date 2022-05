Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Deschamps sur les tensions entre Benzema et Mbappé !

Publié le 28 mai 2022 à 16h15 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse ce samedi, Didier Deschamps s'est prononcé sur la prolongation et sur de supposées tensions avec Karim Benzema.

La prolongation de Kylian Mbappé a fait réagir le vestiaire du Real Madrid. Plusieurs stars du club merengue ont envoyé des piques à l'international français, qui a fait volte-face. C'est notamment le cas de Karim Benzema, qui a posté une photo de Tupac Shakur avec derrière lui, l'un de ses meilleurs amis, impliqués ensuite dans le meurtre du rappeur. Questionné par la presse espagnole sur cette story, Mbappé a tenu à dédramatiser la situation, même s'il compte bien expliquer son choix à l'attaquant du Real Madrid. « Oui, oui, et j’ai vu plusieurs joueurs du Real Madrid poster des choses. Ces choses sont comme ça, je n’ai rien à dire. Bien sûr, quand j’irai en équipe de France j’expliquerai à Karim pourquoi je suis resté au PSG car nous avons de bonnes relations » a-t-il confié dans les colonnes de Marca.

« L'essentiel c'est le groupe »