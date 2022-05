Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse sortie du gouvernement Macron sur le contrat historique de Mbappé !

Publié le 28 mai 2022 à 16h10 par Dan Marciano

Nouvelle ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra s'est prononcé sur la prolongation de Kylian Mbappé et a évoqué les chiffres astronomiques cités dans ce dossier.

La prolongation de Kylian Mbappé a été au centre de l'actualité ces derniers jours. Courtisé par le Real Madrid, le joueur a décidé de rester à Paris pour essayer d'écrire l'histoire du PSG. « Je n'ai pas dit non à Madrid, j'ai dit oui au PSG et à la France » a-t-il confié lors d'une conférence de presse organisée au Parc des Princes. Lié au PSG jusqu'en 2025, Mbappé aurait reçu, ces dernières semaines, des appels de certains responsables politiques comme Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Récemment nommé dans le gouvernement français, Amélie Oudéa-Castéra est revenu sur la prolongation du joueur et sur les chiffres évoqués par la presse. Il serait question d'un salaire annuel de 50M€, mais aussi d'une importante prime à la signature qui dépasserait les 100M€.

« Les montants sont très élevés, mais... »

« Les montants sont très élevés, mais ça récompense un immense talent, un travail de tous les instants. C’est un immense travailleur, le sport a aussi ses grandes stars comme l’a l’entreprenariat. Ce n’est pas sale, ni moche, surtout qu’il donne beaucoup, j’insiste, pour les quartiers. Il fait beaucoup de choses pour cette redistribution sociale importante. Kylian fait parler ses valeurs, il est très engagé » a confié la ministre des sports au micro de RMC .