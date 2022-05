Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé rejoindra-t-il le Real Madrid dans le futur ?

Publié le 28 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

Finalement, ce n’est donc pas cet été que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid. Le coup est rude pour les Merengue. Au point de fermer la porte à une possible arrivée ? Mbappé rejoindra-t-il un jour le Real Madrid ?

Pour beaucoup, la question n’était pas de savoir si Kylian Mbappé rejoindrait ou non le Real Madrid, mais plutôt quand il le ferait. Le rendez-vous était alors pris pour cet été. Avec le Français qui arrivait au terme de son contrat au PSG, rien n’empêchait Florentino Pérez de recruter le crack de Bondy. L’affaire semblait très bien engagée, mais au final, Mbappé a fait faux bond au Real Madrid, préférant prolonger avec le PSG jusqu’en 2025. Un terrible affront pour les Merengue… .

Mbappé-Real Madrid, c’est pour quand ?

En Espagne, la colère est toujours immense à l’encontre de Kylian Mbappé et de son choix. Forcément, les questions se posent concernant un possible transfert du joueur du PSG au Real Madrid à l’avenir. Et à ce sujet, Mbappé ne ferme pas la porte : « Le Real Madrid, c’est terminé ? Ce n’est jamais terminé. La seule chose c’est que j’ai signé un nouveau contrat de 3 ans. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver dans le futur. J’ai arrêté de penser au futur, je pense seulement au présent. Et le présent c’est que j’ai signé un nouveau contrat de 3 ans avec le PSG ». Mais quid de la position du Real Madrid ? Au sein de la Casa Blanca, on a déjà fait savoir que certains trains ne passent qu’une fois…



Alors, Mbappé rejoindra-t-il le Real Madrid dans le futur ?