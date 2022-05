Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane est plus que jamais l’obsession du Qatar !

Publié le 28 mai 2022 à 17h30 par Axel Cornic

Après avoir assisté à un match de Rafael Nadal à Roland-Garros et participé à plusieurs évènements à Paris et dans sa banlieue, Zinedine Zidane sera au Stade de France ce samedi pour la finale de Ligue des Champions. Une occasion en or pour le Paris Saint-Germain, qui par le biais de Nasser Al-Khelaïfi va tout faire pour le convaincre de prendre la succession de Mauricio Pochettino.

Ce samedi, le Paris Saint-Germain rêvait surement de se voir sur la pelouse du Stade de France, surtout après une prolongation de Kylian Mbappé. Pourtant, c’est justement en marge de cette finale de Ligue des Champions que pourrait se jouer une grande partie de l’avenir du club ! Comme nous vous l’avons annoncé sur le10sport.com, Mauricio Pochettino n’a pas convaincu et à Doha on a déjà un favori pour le remplacer avec Zinedine Zidane. Ça tombe bien, le technicien français est justement à Paris actuellement pour assister à la rencontre de son ancien club le Real Madrid, face à Liverpool. Plusieurs médias français dont Europe 1 ont d’ailleurs fait remarquer que la famille de l’émir du Qatar est également dans la capitale, sans pour autant parler d’une véritable rencontre avec Zidane.

Al-Khelaïfi ne veut que Zidane

Ce samedi, TMW nous révèle qu’un homme pourrait mener l’offensive parisienne pour Zinedine Zidane, avec Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier serait tout simplement l’envoyé spécial de l’émir du Qatar et sa mission semble claire : convaincre Zidane de signer pour le PSG, coute que coute. D’après les informations du portail italien, le président Al-Khelaïfi aurait donc érigé le technicien français comme priorité absolue, quitte à aller à l’encontre d’autres courants... comme celui porté par Luis Campos ! L’ancien du LOSC et de l’AS Monaco ne serait en effet pas du tout partisan d’une arrivée de l’ancien du Real Madrid et aurait vraisemblablement d’autres noms en tête pour succéder à Mauricio Pochettino. Mais ce dernier a-t-il vraiment envie de partir ?

Pochettino ne veut pas quitter le PSG