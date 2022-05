Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça chauffe entre Campos et Al-Khelaïfi !

Publié le 28 mai 2022 à 19h30 par Axel Cornic

Alors qu’il semblait être le grand favori pour remplacer Leonardo, Luis Campos s’éloignerait du Paris Saint-Germain. L’ancien du LOSC et de l’AS Monaco ne serait pas du tout d’accord avec les dossiers chauds actuels, comme l’arrivée de Zinedine Zidane ou encore le recrutement estival, avec notamment Ousmane Dembélé.

Depuis quelques semaines, Nasser Al-Khelaïfi a repris les choses en main. Le président du Paris Saint-Germain, qui avait pris du retrait depuis le retour de Leonardo en 2019, était tout seul aux côtés de Kylian Mbappé pour annoncer sa prolongation et depuis, il s’occuperait également seul des gros changements qui couvent au PSG. C’est notamment le cas pour la succession de Mauricio Pochettino, qui comme nous vous l’avons annoncé en exclusivité sur le10sport.com n’a pas du tout convaincu à Doha, où un favori s’est déjà détaché. Il s’agit de Zinedine Zidane, qui est sans contrat depuis son départ du Real Madrid il y a un an et qui pourrait donc reprendre du service au PSG. Le moment semble propice pour s’occuper de ce dossier, puisque Zidane est actuellement à Paris pour assister à la finale de la Ligue des Champions ! Un facteur qui n’a pas échappé à Nasser Al-Khelaïfi, qui voudrait en profiter pour le convaincre de prendre les rênes du tout nouveau projet parisien.

Mercato - PSG : L’incroyable forcing du Qatar pour l’arrivée de Zidane ! https://t.co/UMdIAsqgEG pic.twitter.com/wc2MtCCwo4 — le10sport (@le10sport) May 28, 2022

Luis Campos ne veut pas de Zidane... ni de Galtier !

Zinedine Zidane pourrait toutefois poser problème dans un autre dossier délicat du Paris Saint-Germain. Plusieurs médias français comme étrangers ont expliqué ces derniers jours que le technicien français ne serait pas du tout un profil apprécié par Luis Campos, annoncé comme le favori pour le poste de directeur sportif. Des informations confirmées par TMW ce samedi, qui parle d’un refus catégorique de la part du Portugais, qui aurait également écarté la possibilité de travailler avec Christophe Galtier, qu’il a pourtant déjà côtoyé au LOSC. Ses pistes seraient au nombre de deux, puisque Campos aurait exhorté le PSG à bouger pour Ruben Amorim ou alors pour Thiago Motta, ancien du club qui a officié à La Spezia cette saison.

Campos prêt à refuser le PSG