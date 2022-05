Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Gerson glisse un nom à Pablo Longoria !

Publié le 28 mai 2022 à 7h30 par Thibault Morlain

Après avoir recruté Gerson l’été dernier, Pablo Longoria pourrait à nouveau se tourner vers le championnat brésilien. Le père et agent de Gerson a d’ailleurs une idée pour l’OM.

Avec sa qualification directe pour la Ligue des Champions, l’OM va être ambitieux sur le marché des transferts. Pablo Longoria va ainsi se mettre au travail pour trouver les meilleures recrues pour Jorge Sampaoli. Et différents noms commencent déjà à circuler. La piste Danilo a notamment été évoquée. Le Brésilien évolue actuellement du côté de Palmeiras et après Gerson, l’OM pourrait à nouveau aller piocher au Brésil. Marcao, père et agent de Gerson, s’est d’ailleurs confié sur le sujet.

« Longoria aime le football brésilien et il regarde du côté du championnat brésilien »

Présent chez SportMed TV , Marcao a d’abord été interrogé sur un possible recrutement au Brésil pour l’OM. « Longoria aime le football brésilien et il regarde du côté du championnat brésilien. Mais c’est Sampaoli qui aura le dernier mot pour les recrues. Je n’ai pas d’information sur des pistes au Brésil », a-t-il expliqué. Par la suite, le père de Gerson a soufflé le nom de Gabriel Barbosa, plus connu sous le nom de Gabigol, avec qui le milieu de l’OM a apprécié jouer à Flamengo : « Gerson s’entendait très bien avec Gabigol, il a des déplacements intéressants. L’entente était parfaite. Mais Gerson est prêt à jouer avec n’importe qui ». Pourraient-ils alors se retrouver à l’OM ?