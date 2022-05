Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse mise au point du clan Gerson sur son avenir !

Publié le 27 mai 2022 à 21h15 par Thibault Morlain

Ces derniers mois, il a notamment été question d’un possible départ de Gerson de l’OM cet été. De quoi faire réagir Marcao, père et agent du Brésilien.

L’été dernier, Jorge Sampaoli avait été très clair, faisant de Gerson sa priorité pour le recrutement. Un souhait que Pablo Longoria avait fini par réaliser, amenant ainsi le Brésilien à l’OM, alors qu’il évoluait à Flamengo. Toutefois, la saison n’a pas été simple pour Gerson. Les débuts ont été compliquées au point même que son avenir sur la Canebière soit remis en question. Au cours de la saison, dans les médias français, il a ainsi été question d’un malaise autour de Gerson et d’un possible départ.

« Un départ n’a jamais été envisagé »

Ce vendredi, Marcao, père et agent de Gerson, était interrogé par SportMed TV . Interpellé sur ce prétendu malaise autour du joueur de l’OM et un possible départ du club phocéen, il a alors été très clair, lâchant : « Gerson sera-t-il toujours à l’OM la saison prochaine ? Jamais nous n’avons eu le moindre doute. Il a encore 4 ans de contrat. Il se sent bien à l’OM. Il y a la Ligue des Champions. Il veut réussir dans cette compétition. Il a cette volonté de rester à l’OM les prochaines années. Un départ n’a jamais été envisagé que ce soit durant l’hiver ou cet été ».