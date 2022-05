Mercato : PSG, Real Madrid, Bayern… Les hostilités vont débuter pour Sadio Mané !

Foot - Mercato

Après 6 saisons passées à Liverpool, Sadio Mané va faire son départ dans les semaines à venir, à un an de la fin de son contrat. Le Sénégalais souhaite désormais devenir la star d’une équipe, et plusieurs géants européens s’intéressent à sa situation. Toutefois, si le Bayern Munich semble être clairement favori sur ce dossier, rien ne serait encore perdu pour le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

Le prochain mercato estival sera définitivement rythmé par les attaquants. Alors qu’Erling Haaland a rejoint Manchester City et que Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, plusieurs autres stars sont également courtisées. Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Mohamed Salah ou encore Neymar pourraient changer d’horizon, toutefois, le dossier le plus chaud actuellement mène à Sadio Mané. Présent à Liverpool depuis 2016, le Sénégalais a effectivement pris une grande décision pour son avenir.

Cela ne fait désormais plus aucun doute, Sadio Mané n’évoluera plus sous les couleurs de Liverpool durant la saison prochaine. L’international Sénégalais fera effectivement son départ lors du mercato estival, comme le confirme le journaliste Fabrizio Romano. Selon Kerry Hau de Sport 1 , les Reds seraient déjà au courant des intentions du joueur de 30 ans, qui aurait informé Jürgen Klopp et ses coéquipiers de sa décision. Cependant, il est difficile de dire où il posera ses valises. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le Bayern Munich sont les trois favoris afin de pouvoir enregistrer la signature de l’ailier, toutefois, un club aurait tout de même l’avantage.

Malgré l’intérêt du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, c’est bien du Bayern Munich que Sadio Mané est le plus proche. En effet, Robert Lewandowski pourrait quitter les Bavarois durant le mercato estival, et l’international sénégalais aimerait prendre sa place afin de devenir la star de l’équipe, tandis qu'en Espagne ou en France, ce dernier pourrait passer derrière des joueurs tels que Karim Benzema ou Kylian Mbappé. Les négociations entre les deux parties devraient désormais s’intensifier puisque le champion d’Allemagne attendait que la finale de la Ligue des champions soit passée. Alors que Liverpool s’est finalement incliné, les Reds devraient maintenant voir le Bayern pousser pour l’ailier. Toutefois, si le journaliste Kerry Hau révèle que Mané est très proche de s’engager en faveur des Munichois, le PSG ne serait pas encore hors de la course selon lui. Malgré tout, le club de la capitale ne s’est pas montré très insistant sur ce dossier ces derniers jours, d’après Florian Plettenberg de Sky Sport .

Sadio #Mané is very close to joining Bayern Munich. He has decided to leave Liverpool, Klopp and his teammates are informed. PSG is not completely out of the race yet, but he prefers Bayern – as he can be the big star there.