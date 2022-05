Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mané a fait une annonce fracassante à Klopp !

Publié le 29 mai 2022 à 17h00 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané serait dans le viseur du Real Madrid en vue d'un transfert cet été. Et il semblerait que l'attaquant sénégalais soit déjà assuré de partir à l'intersaison. Après la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool, Sadio Mané aurait fait ses adieux aux Reds.

Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané ne devrait plus faire long feu chez les Reds . Alors qu'une prolongation ne serait pas vraiment d'actualité, l'international sénégalais pourrait être vendu dès cet été pour éviter un transfert libre et gratuit dans un an. Conscient de la situation, le Real Madrid serait en embuscade, prêt à réaliser un gros coup avec Sadio Mané. Et il semblerait que le club emmené par Carlo Ancelotti ait déjà la voie libre sur ce dossier.

Mané a fait ses adieux à Liverpool après la défaite contre le Real

Selon les informations d' AS , divulguées ce dimanche après-midi, Sadio Mané serait d'ores et déjà assuré de quitter Liverpool cet été. Après la finale de la Ligue des Champions perdue face au Real Madrid, la star sénégalaise aurait fait ses adieux aux Reds de Jürgen Klopp. « Je veux remercier les fans pour tout et l'entraîneur aussi. Je souhaite à cette équipe tout le meilleur du monde » , aurait confié Sadio Mané ce samedi soir. Reste à savoir si le Real Madrid sera le prochain club de l'attaquant de 30 ans.