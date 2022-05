Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les confidences d'Ancelotti sur son retour au Real Madrid !

Publié le 29 mai 2022 à 13h00 par La rédaction

Quelques mois après son retour sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti a amené son équipe sur le toit de l’Europe en décrochant la 14e Ligue des Champions de l’histoire du club madrilène. Rapatrié par le Real alors qu’il entraînait Everton, Ancelotti est revenu sur l’offre inattendue du Real Madrid…

Ce samedi, face à Liverpool, le Real Madrid a décroché sa 14ème Ligue des Champions, au terme d’une saison qui avait pourtant démarré par un énorme changement. En effet, Zinedine Zidane avait décidé de s'en aller, obligeant Florentino Pérez à se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. Et finalement, le choix s'est porté sur Carlo Ancelotti. Alors à Everton, l'Italien a fait son retour chez les Merengue, lui qui avait bien réussi à diriger l’équipe espagnole entre 2013 et 2015, ayant même remporté la Ligue des champions lors de l’année 2014. Et le pari a donc été gagnant puisque Carlo Ancelotti a retrouvé le succès après des aventures compliquées au Bayern, Naples et à Everton.

« On ne dit pas non au Real Madrid. »

Dans des propos rapportés par le Parisien , Carlo Ancelotti est revenu sur la proposition de retour formulée par les dirigeants du Real Madrid : « Est-ce que j’ai été surpris que le Real Madrid me rappelle l’été dernier ? C’était inattendu en effet. On ne dit pas non au Real Madrid, c’est impossible. Everton n’était pas très content, mais ils sont contents maintenant puisqu’on a gagné ». Devenu l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions, avec quatre sacres, Carlo Ancelotti rentre davantage dans l’histoire du football.