Mercato - Real Madrid : La sortie retentissante de Toni Kroos sur son avenir !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Toni Kroos ne compte pas changer de club de si tôt. Interrogé par la presse espagnole après le 14ème sacre merengue en Ligue des Champions, l'international allemand a fait clairement savoir qu'il voulait évoluer deux saisons supplémentaires au Santiago Bernabeu.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2023, Toni Kroos pourrait ne pas faire long feu au Real Madrid. En effet, le club merengue pourrait être contraint de se séparer de son milieu de terrain allemand cet été s'il ne prolonge pas très vite, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à l'issue de son bail. Mais heureusement pour le Real Madrid, Toni Kroos veut prolonger son contrat avec le Real Madrid et défendre les couleurs de la Maison-Blanche encore deux saisons.

Interrogé par Goal Espagne après la victoire face à Liverpool en finale de la Ligue des Champions ce samedi soir (1-0), Toni Kroos a affirmé qu'il voulait rester deux saisons supplémentaires au Real Madrid. « Si je dois rester une année de plus au Real Madrid ? Deux années » , a lâché simplement Toni Kroos. Et à en croire les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter , la star allemande ferait partie des plans du Real Madrid de Carlo Ancelotti pour la saison prochaine. Et la signature potentielle d'Aurélien Tchouaméni n'aurait aucune incidence sur l'avenir de Toni Kroos.

