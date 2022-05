Mercato - PSG : Premier échec pour Luis Campos !

Foot - Mercato - PSG

Bien que le PSG cultiverait un intérêt concret pour Aurélien Tchouaméni et travaillant sur ce dossier en coulisse, le futur directeur sportif Luis Campos devrait passer au travers pour ce transfert en raison de l’avance du Real Madrid dans ce dossier.

Aurélien Tchouaméni figurerait dans les petits papiers du PSG depuis un bon moment. Que ce soit Leonardo ou le futur directeur sportif Luis Campos, les deux dirigeants semblent être sur la même longueur sur la nécessité de recruter le milieu de terrain de 22 de l’AS Monaco. Néanmoins, l’international français devrait échapper à Luis Campos. En effet, tout serait déjà bien avancé pour son éventuel transfert au Real Madrid, au grand dam du PSG.

« Oui, le PSG essaie de détourner l'affaire Tchouaméni du Real Madrid mais je pense que c'est trop tard. Le Real Madrid est trop avancé dans l'affaire et le joueur veut jouer pour eux. Je pense que l'affaire finira par se faire. » . a confié le journaliste d’ ESPN Julien Laurens ces dernières heures. Reste à savoir quel sera le dénouement du feuilleton Aurélien Tchouaméni et vers quelle option le PSG se tournera en cas d’échec.

