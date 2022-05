Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour l’arrivée de Zidane !

Publié le 29 mai 2022 à 3h15 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG semble toujours aussi incertain, la piste menant à Zinedine Zidane est toujours active.

Nasser Al-Khelaïfi devrait très prochainement annoncer des changements au sein de l'organigramme du PSG, et l'avenir de Mauricio Pochettino est notamment concerné. En attendant, le technicien argentin continue d'afficher sa volonté de rester à Paris. « Il me reste une année de contrat. Les défis sont là et cela motive tout entraîneur. Si je souhaite continuer ? Bien sûr que oui. 100%. C'est un club qui a de l'ambition. La grande déception, c'est la Ligue des champions, en raison du désir des gens », confiait-il vendredi à La Cadena COPE . Malgré tout, comme l'assure Geoffroy Garétier, les discussions se poursuivent entre le PSG et Zinedine Zidane.

«C’est toujours en cours, en négociations»

« Une arrivée de Zinedine Zidane au PSG ? On va dire que ça bruisse de rumeurs pour l’instant. J’ai même lu que l’officialisation du contrat de Zidane au PSG serait pour ce week-end, je pense que c’est un peu prématuré. En revanche, les sources qui me rancardent sur ce dossier me disent que c’est toujours en cours, en négociations. Alors, peut-être que ces sources se trompent, mais on parle d’un accord assez proche. L’Emir du Qatar est à Paris, tout le monde est à Paris, c’est sans doute un hasard… C’est la dernière (de la saison) du Late Football Club, donc on ne sera pas là lors des prochains jours pour infirmer ou confirmer l’info. Pour moi, et de mon point de vue, c’est un dossier qui court toujours », assure le journaliste présent sur le plateau du Late Football Club sur Canal+Sport .