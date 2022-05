Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare sa vengeance après l'échec avec Mbappé !

Foot - Mercato - PSG

De nouveau annoncé dans le viseur du PSG, Richarlison intéresserait également Tottenham et le Real Madrid. L’international brésilien aura l’embarras du choix s’il souhaite quitter Everton.

Après avoir manifesté son intérêt l’été dernier, le PSG suivrait encore de près Richarlison. L’attaquant d’Everton sort d’une saison moins riche en statistiques mais, qui reste intéressante. Pour étoffer l’effectif de Mauricio Pochettino, l’international brésilien serait l’une des idées du board parisien explique le Daily Mail . Cependant, le PSG ne serait pas seul sur ce dossier…

A en croire les informations du Daily Mail , Tottenham et le Real Madrid auraient également un œil sur Richarlison. Après l’énorme échec dans le dossier Mbappé, le club madrilène n’aura d’autre choix que de se lancer sur une nouvelle piste. Pour le PSG, il faudra être convaincant pour attirer Richarlison dans ses rangs. C’est à Luis Campos de jouer !

Never change, @richarlison97! 😂Short but sweet speeches inside the changing room. 💙 pic.twitter.com/CRGmQXosPW