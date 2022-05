Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Kalidou Koulibaly prépare son départ !

Publié le 29 mai 2022 à 7h30 par Axel Cornic

Pilier du Napoli depuis de nombreuses années, Kalidou Koulibaly devrait changer de club au cours du mercato estival et il aura l’embarras du choix pour son prochain club. Le PSG semble en effet être sur le coup, mais cela serait également le cas de la Juventus, de l’Inter, de l’AS Roma et du FC Barcelone.

Ou jouera Kalidou Koulibaly la saison prochaine ? Si les précédentes années une permanence au Napoli semblait possible, la situation a totalement changé. Les Parthénopéens souhaiteraient entamer un tout nouveau cycle et pour cela, ils seraient prêts à sacrifier leurs cadres. Cela est le cas de Kalidou Koulibaly, qui pourrait rapporter entre 30 et 40M€ dans les caisses napolitaines, avec plusieurs clubs qui feraient déjà la queue pour le recruter. Cela serait notamment le cas d’un PSG qui a souvent tenté le coup par le passé, mais également d’un FC Barcelone à la recherche d’un renouveau en défense centrale.





Koulibaly déménage... vers Paris !