Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi le Qatar doit choisir Zidane !

Publié le 29 mai 2022 à 2h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la piste menant à Zinedine Zidane semble s’être de nouveau réchauffée pour le PSG, Mathieu Bodmer estime que l’ancien entraîneur du Real Madrid est le seul à pouvoir remettre de l’ordre dans le projet QSI.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité depuis plusieurs mois, la piste menant à Zinedine Zidane est prioritaire aux yeux du Qatar pour assurer la succession de Mauricio Pochettino au PSG. Et après avoir pris un sérieux coup de froid étant donné que l’ancien entraîneur du Real Madrid semblait donner sa priorité à l’équipe de France, Zidane redevient une option très chaude pour le PSG depuis quelques jours, et l’ancien milieu de terrain parisien Mathieu Bodmer valide totalement cette option au micro de RMC Sport .

« Zidane, le seul au monde capable de gérer le vestiaire »

« Aujourd’hui le problème du PSG, c'est l’institution et comment gérer un vestiaire avec les égos. Et Zidane pour moi, c’est l’un des seuls au monde qui est capable de le faire. Après réellement, tu veux mettre qui ? Mauricio Pochettino, c’est ancien du club et pour l’instant cela n’a pas marché. Moi j’ai une idée mais je pense que c’est un peu trop tôt. C’est Thiago Motta. Mais c’est un peu trop tôt, il faut qu’il se fasse encore un peu la main. Mais je pense qu’un jour ce sera lui qui arrivera », estime l’ancien joueur du PSG.