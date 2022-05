Mercato - PSG : Le Real Madrid a fixé une date cruciale pour Tchouaméni !

Foot - Mercato - PSG

Alors qu'Aurélien Tchouaméni aurait choisi de rejoindre le Real Madrid, Florentino Pérez compterait passer à la vitesse supérieure après la finale de la Ligue des Champions prévue ce samedi soir. En effet, le président merengue aurait prévu de reprendre les négociations avec l'AS Monaco pour le transfert du Français dans les prochains jours.

Très en vue du côté de l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni susciterait l'intérêt du PSG, du Real Madrid et de Liverpool. Et à en croire L'Equipe , le milieu de terrain français aurait pour préférence de rejoindre le club merengue aujourd'hui. Conscient de la situation, Florentino Pérez aurait prévu de relancer les hostilités pour Aurélien Tchouaméni très prochainement.

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter , le Real Madrid devrait repasser aux choses sérieuses pour Aurélien Tchouaméni après la finale de la Ligue des Champions de ce samedi soir. Comme l'a indiqué le journaliste italien, Florentino Pérez aurait bien compris que la préférence du joueur était de rejoindre la Maison-Blanche . Ainsi, le président du Real Madrid compterait reprendre les négociations avec l'AS Monaco dans les prochains jours pour boucler un transfert avoisinant les 80M€. De leur côté, le PSG et Liverpool seraient toujours en attente des prochaines étapes pour Aurélien Tchouaméni.

Real Madrid will focus on Aurélien Tchouaméni deal immediately after the Champions League final. They know his preference is clear - negotiations with AS Monaco on €80m fee will restart in the next days. 🇫🇷 #RealMadrid Both PSG and Liverpool are still waiting for next steps.