Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a pris une grande décision pour Thiago Motta !

Publié le 28 mai 2022 à 23h15 par La rédaction

Dans la liste des successeurs potentiels de Mauricio Pochettino, Thiago Motta serait une option plus que crédible pour le PSG. Si jamais l’Italien n’est pas choisi cet été, son nom devrait rester dans la tête des dirigeants parisiens à l’avenir.

Alors que le licenciement de Leonardo devrait intervenir très prochainement, l’avenir de Mauricio Pochettino est lui aussi au centre de l’attention. Après une saison décevante, le destin de l’entraîneur argentin pourrait s’écrire ailleurs qu’au PSG. De son côté, l’ancien coach de Tottenham ne souhaite pas quitter le club de la capitale. Mais à Paris, son départ serait déjà préparé.

Thiago Motta, une option pour le présent... ou le futur

A en croire les informations de C alciomercato.it , Thiago Motta serait bel et bien l’une des options sérieuses du PSG. Mais si jamais l’ancien joueur parisien n’était pas choisi maintenant, son parcours devrait toujours être suivi de près et il devrait rester une option plus que crédible pour l’avenir. A l’image de Xavi qui aura attendu son tour avec le FC Barcelone. Reste à savoir si Thiago Motta sera choisi par le PSG dès cet été ou s'il devra patienter un peu plus…