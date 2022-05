Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour au premier plan de la piste Wenger ?

Publié le 28 mai 2022 à 21h10 par Axel Cornic

Arsène Wenger, souvent lié au Paris Saint-Germain ces dernières années, serait toujours une cible des investisseurs qataris. Avec Zinedine Zidane et un nouveau directeur sportif, la légende vivante d’Arsenal pourrait bien devenir l’un des nouveaux grands objectifs du PSG.

Tout va changer au Paris Saint-Germain. Après l’énième échec de la Ligue des Champions et à seulement quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, les propriétaires du PSG ont l’intention de frapper très fort et la prolongation de Kylian Mbappé n’est que le début. Leonardo devrait en effet laisser sa place et si Luis Campos semblait être le grand favori, ces dernières heures c’est la piste Antero Henrique qui a refait surface. Le Portugais a déjà occupé le poste de directeur sportif au PSG par le passé et aurait d’ailleurs joué un rôle important dans la fin du feuilleton Mbappé. Mais un autre nom bien connu par le PSG pourrait également revenir...

Mercato - PSG : Zidane est plus que jamais l’obsession du Qatar ! https://t.co/q7OGd4SOSp pic.twitter.com/t914aB0jRA — le10sport (@le10sport) May 28, 2022

Arsène Wenger au poste de directeur technique au PSG