Mercato - PSG : Le feuilleton Ousmane Dembélé s’emballe !

Publié le 28 mai 2022 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 28 mai 2022 à 20h47

Sous contrat jusqu’au 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est proche de la sortie et semblait prendre la direction du Paris Saint-Germain. Cependant, la future nomination de Luis Campos pourrait directement impacter ce dossier, alors que le Bayern et Chelsea restent en embuscade.

L’incertitude est totale pour l’avenir d’Ousmane Dembélé. Engagé avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin, l’international français tarde à donner une réponse à Joan Laporta concernant sa prolongation. Le clan Dembélé a repris les discussions avec le club culé ces dernières semaines mais aucun accord n’est à l’ordre du jour, et le Barça perd patience. D’après la presse espagnole, la direction blaugrana veut désormais être fixé afin de se pencher sur la succession de l’international français, mais malgré ce coup de pression, le clan Dembélé n’a pas l’intention de se précipiter comme l’a affirmé son agent Moussa Sissoko dans un communiqué envoyé à la presse vendredi : « L'avenir d'Ousmane Dembélé reste ouvert et nous n'allons pas entrer dans des spéculations sans fin. Nous sommes et avons toujours été très respectueux envers tous les clubs et nous continuerons de la même manière tant que le processus se poursuivra. Quand le moment sera venu de prendre une décision, Ousmane réfléchira à la meilleure option pour son avenir. » Aucune piste n’est donc écartée pour Ousmane Dembélé, qui voit son avenir s’inscrire en pointillé.

Le flou au PSG, Chelsea y croit, le Bayern reste à l’affût… Incertitude totale pour Dembélé

Si un avenir en Catalogne est aujourd’hui difficile à imaginer pour Ousmane Dembélé, l’identité de son prochain club est loin d’être connue. Et pour cause, le PSG partait grand favori pour accueillir le champion du monde tricolore, mais les changements qui s’annoncent du côté du Parc des Princes relancent le dossier Dembélé. Nasser Al-Khelaïfi discute avec Moussa Sissoko au sujet de l’attaquant de 25 ans, mais de son côté, Luis Campos n’est pas emballé à l’idée de récupérer le joueur formé au Stade Rennais. Une hésitation qui pourrait relancer Chelsea selon 90min . Déjà cité parmi les pistes possibles pour Ousmane Dembélé cet hiver, le club londonien croit en ses chances et prévoit depuis un certain temps de reprendre les discussions une fois que Todd Boehly serait officiellement nommé comme nouveau propriétaire. De son côté, l’attaquant du FC Barcelone ne voit pas d’un mauvais œil une arrivée à Chelsea, mais le Bayern Munich reste également en course et aurait discuté avec le clan Dembélé pour anticiper l’éventuel départ de Serge Gnabry. Alors qu’il s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat, l’Allemand pourrait être poussé vers la sortie par le Bayern cet été pour éviter un départ libre en fin de saison prochaine. La révolution annoncée au sein du PSG relance donc totalement le feuilleton Dembélé, ce qui ne devrait pas inciter l’entourage du joueur à se précipiter pour faire son choix.