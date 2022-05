Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une annonce imminente pour Luis Campos ?

Publié le 28 mai 2022 à 19h45 par Axel Cornic

Alors que l’annonce officielle pour Leonardo est toujours attendue, le Paris Saint-Germain travaille déjà à sa succession avec Luis Campos. L’ancien du LOSC et de l’AS Monaco, réputé pour être un proche du clan Mbappé, pourrait bien signer son contrat dans quelques jours... alors qu’à l’étranger on a plutôt évoqué un échec !

Qui sera le nouveau patron du sportif au Paris Saint-Germain ? Vraisemblablement dans le collimateur des propriétaires, Leonardo aurait été remercié juste après la fin du dernier match de Ligue 1 de la saison. Plusieurs médias étrangers comme français l’ont annoncé, mais du côté du PSG on reste muet... même si on semble déjà travailler en coulisses. Il n’a en effet pas fallu attendre longtemps avant de voir le nom de Luis Campos faire surface ! Le Portugais connait bien la Ligue 1 et surtout Kylian Mbappé et son entourage, qu’il a côtoyé par le passé à l’AS Monaco. Ce samedi, TMW a toutefois annoncé que cette piste devrait tomber à l’eau, puisque les désaccords entre le PSG et Luis Campos seraient trop nombreux.

🚨 Luis Campos n'a pas encore été officialisé par les dirigeants parisiens mais ce n'est qu'une question de temps. Il reste des détails à finaliser notamment sur la place que ce dernier va occuper au sein de l'organigramme du PSG et les hommes qui l'accompagneront. — RMC Sport (@RMCsport) May 28, 2022

Campos au PSG, plus qu’une question de temps