Mercato - PSG : Galtier, Zidane... Campos rejette toutes les pistes de Doha !

Publié le 28 mai 2022 à 19h15 par Axel Cornic

Luis Campos semble avoir les idées claires concernant l’avenir du Paris Saint-Germain, ce qui pourrait bien le mettre totalement hors course pour la succession de Leonardo. D’ailleurs, le président Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà pris les devants, puisqu’il devrait bientôt rencontrer Antero Henrique, qui connait très bien le PSG.

Un changement est en train de survenir au sein du Paris Saint-Germain. Alors que les yeux du monde sont rivés sur la finale de Ligue des Champions qui se tiendra ce samedi soir au Stade de France, l’avenir du PSG pourrait bien se jouer en coulisses. C'est le cas avec Zinedine Zidane, qui est actuellement à Paris pour assister à la rencontre de son ancien club le Real Madrid, mais c’est également le cas pour la succession de Leonardo. Ce dernier aurait été écarté de son poste et au PSG on cherche donc un successeur...

Mercato - PSG : Luis Campos prêt à refuser l'offre du Qatar ? https://t.co/aWsAop8FiJ pic.twitter.com/RwaIzt8AE2 — le10sport (@le10sport) May 28, 2022

Campos ne veut pas de Zidane et aurait refusé Galtier